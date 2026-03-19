Dan cifras de repatriaciones desde llegada de Trump

México.- El Gobierno de México informó que del 20 de enero de 2025 —fecha en que inició la administración del presidente Donald Trump— al 18 de marzo de este año se han registrado 189 mil 830 repatriaciones de mexicanos provenientes de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que del total de personas repatriadas, 154 mil 072 ingresaron al país vía terrestre, mientras que poco más de 35 mil vía aérea, a través de distintos puntos habilitados para su recepción.