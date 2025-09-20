De la Fuente participará en asamblea de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en los debates de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este sábado la cancillería.
