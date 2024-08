La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó para detener por corrupción y peculado al exgobernador. El Universal

Ciudad Juárez.- El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, señaló que debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha entregado por escrito el por qué no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral y al no entregárselos, lo consideran como prófugo de la justicia.