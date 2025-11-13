Defienden ante EUA el servicio de carga en AICM

México.- Aeroméxico presentó ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) sus objeciones a que se prohíba el servicio de carga combinada entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cualquier destino en el vecino país.

El pasado 28 de octubre, el DOT dio a conocer su intención de prohibir a las aerolíneas mexicanas el servicio de carga combinada, es decir, el transporte de carga en la bodega de los aviones de pasajeros desde el AICM hacia Estados Unidos.