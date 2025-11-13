﻿﻿
Defienden ante EUA el servicio de carga en AICM

Noviembre 13 del 2025
El DOT admitió que la medida es en represalia por el decreto presidencial de trasladar todas las operaciones de carga al AIFA. Cortesía
México.-  Aeroméxico presentó ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) sus objeciones a que se prohíba el servicio de carga combinada entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cualquier destino en el vecino país.

El pasado 28 de octubre, el DOT dio a conocer su intención de prohibir a las aerolíneas mexicanas el servicio de carga combinada, es decir, el transporte de carga en la bodega de los aviones de pasajeros desde el AICM hacia Estados Unidos.

﻿