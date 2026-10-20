Defienden ante ONU estrategia contra desapariciones

CdMx.- Ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México aseguró que "el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad".

Al señalar que en el pasado la desaparición forzada "se ordenaba desde las altas esferas del poder político", Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que estos delitos "son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, lamentablemente, sobre todo por autoridades del ámbito municipal".



