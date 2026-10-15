Denuncian a Pablo Lemus ante la FGR

El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, funcionarios y policías, debido a detención arbitraria y tortura de 39 personas durante la protesta del pasado 11 octubre con motivo por la mala calidad del servicio de agua en Guadalajara.



