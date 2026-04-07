Denuncian séptimo deceso por suero vitaminado

Hermosillo.- Una joven de 19 años fue identificada como la posible séptima víctima mortal relacionada con la aplicación de "sueros vitaminados" en una clínica privada de la ciudad, actualmente bajo investigación por autoridades estatales.

Se trata de Lucero del Carmen Luna Ramírez, quien falleció el pasado 22 de febrero de 2026, luego de permanecer hospitalizada durante dos semanas tras presentar complicaciones graves de salud, presuntamente derivadas de un tratamiento intravenoso aplicado en la clínica a cargo del doctor Jesús Maximiano "N".