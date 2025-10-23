﻿﻿
SÍGUENOS

Derrame de combustible está controlado

Octubre 23 del 2025
La Semar señaló que se llevan recolectados al menos 345 mil litros de hidrocarburo. Cortesía
La Semar señaló que se llevan recolectados al menos 345 mil litros de hidrocarburo. Cortesía

México.-  El derrame de hidrocarburos en el río Pantepec-Tuxpan, derivado de las lluvias que azotaron al norte de Veracruz, está contenido, aseguró la Secretaría de Marina (Semar) tras activar el Plan Nacional de Contingencias Nivel III.

La dependencia informó este jueves que, en coordinación con Pemex, autoridades locales, empresas privadas y Marina, se han instalado 22 barreras con un aproximado de mil 970 metros en las bocas de los esteros de Zapotal Zaragoza, Quinta Las Puertas, Casa Blanca, Tenechaco, Palma Sola, Tumilco, La Calzada, Tampamachoco y Jácome.

﻿