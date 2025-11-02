﻿﻿
Derrota por la mínima ante Cruz Azul

Noviembre 02 del 2025
En un partido en el que los chiapanecos salieron a proponer, Pavones cayó 1-0 ante Cruz Azul Lagunas. Cortesía
Pavones ADMC cayó por la mínima diferencia (1-0) ante Cruz Azul Lagunas, en juego correspondiente a la jornada 9 del grupo 2 de la Liga TDP, realizado en el estadio Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca.




