Descarta incumplimiento en servicio de Territorium Life

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó este domingo que mantiene un contrato con la empresa Territorium Life —la misma que realizó el fallido examen en línea de la UNAM— pero indicó que el servicio contratado no es para la aplicación de exámenes de ingreso, sino para operar la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE, utilizada para los procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal.



