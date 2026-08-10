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Descartan relación entre sismos en Chiapas y Colombia

Agosto 10 del 2026
Aunque ambos países forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, los eventos son independientes debido a la gran distancia que hay entre los dos epicentros. Cortesía
Aunque ambos países forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, los eventos son independientes debido a la gran distancia que hay entre los dos epicentros. Cortesía

Ciudad de México.- En las últimas horas, la actividad sísmica ha puesto en alerta tanto a México como a Colombia, luego de registrarse fuertes movimientos telúricos en ambas naciones. Sin embargo, a pesar de la preocupación generada en la población y de la pertenencia de ambos países al denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, especialista aclara que los sismos ocurridos en Chiapas y en Colombia son eventos geológicamente independientes.


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