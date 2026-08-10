Descartan relación entre sismos en Chiapas y Colombia

Ciudad de México.- En las últimas horas, la actividad sísmica ha puesto en alerta tanto a México como a Colombia, luego de registrarse fuertes movimientos telúricos en ambas naciones. Sin embargo, a pesar de la preocupación generada en la población y de la pertenencia de ambos países al denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, especialista aclara que los sismos ocurridos en Chiapas y en Colombia son eventos geológicamente independientes.



