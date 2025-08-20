Desde sexenio de AMLO hay límites a la DEA en México

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que desde el sexenio pasado se puso un límite a las operaciones de las agencias estadounidenses en México, como la DEA, y los cuales, indicó, continúan bajo su administración.

La mandataria federal señaló en conferencia de prensa que en los sexenios del llamado periodo neoliberal se permitían que las agencias estadounidenses participarán de manera directa en operativos, los cual, indicó, ahora no se permite.

Indicó que las operaciones que tienen que ver con la seguridad del país son un asunto que solo corresponde a las instituciones mexicanas, ya sean federales, estatales o municipales.