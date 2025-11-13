Desecha Corte amparo promovido por Elektra

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 33 mil 306 millones de pesos en impuestos, esto al resolver uno de los asuntos fiscales con los adeudos más altos.

Lo anterior, porque los ministros resolvieron este jueves revocar la decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para revisar el amparo que la empresa promovió contra el pago de dicha cantidad derivado del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que no cumple con los requisitos de la ley para que sea revisado por el Alto Tribunal.