Designan a Roberto Félix como secretario ejecutivo

México.- La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, designó a Roberto Carlos Félix López como encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral tras la renuncia de Claudia Arlett Espino, a días del arranque del periodo electoral.

A través de un comunicado, el organismo informó que Félix López, quien ocupaba hasta ahora el cargo como director ejecutivo de Organización Electoral, cumplía con todos los requisitos para asumir el despacho de la Secretaría Ejecutiva.



