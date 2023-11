Después de 200 años, las mujeres tenemos derecho a ser presidentas, afirma Claudia Sheinbaum

Es tiempo de que las mujeres transformadoras participen en la vida pública y dirijan los destinos del país después de más de 200 años, aseguró la precandidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tras sostener un encuentro con la militancia de Morena, PT y PVEM en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

"Nosotros luchamos por la igualdad en todos los sentidos, también la igualdad de las mujeres (...) Por ello decimos que también es tiempo de mujeres y decimos que las mujeres tenemos derecho a ser ingenieras, físicas, a tener derechos sobre la tierra, las mujeres tenemos derecho a ser doctoras, a ser maestras, científicas, artesanas, tenemos derecho a ser presidentas municipales, tenemos derecho a ser senadoras, diputadas, y también, después de 200 años tenemos derecho a ser presidentas de la República", afirmó.

Frente a las y los militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó la belleza del sureste mexicano, en especial del estado de Chiapas, que por años fue relegado y sumergido en la pobreza y la desigualdad por la visión de los gobiernos anteriores, contraria a la visión de la Cuarta Transformación que lleva proyectos como el Tren Maya a las regiones donde más se necesita con el objetivo de continuar luchando a favor de los derechos del pueblo.

"Vamos a seguir apoyando con todo al estado de Chiapas, por lo que significa, por lo que ha dado a México, por su cultura, su historia, porque no puede ser que este estado tan rico durante tantos años haya vivido pobreza, desigualdad, que no hayan sido reconocidos sus pueblos, ya inició eso con la Cuarta Transformación de México y no se va a terminar, vamos a seguir apoyando a este grandioso estado de Chiapas", aseguró.