Destaca Sheinbaum 422 mil nuevos empleos

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, se registraron 422 mil empleos más en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Además, marzo de este año registra el mayor número de empleos formales con 22 millones 724 mil 680 afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"422 mil empleos más entre enero-marzo de 2025 y enero-marzo de 2026, marzo de 2026 el marzo de mayor número de empleos formales en la historia", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".