Destacan ahorro de 70 mmdp en compra de medicamentos

CdMx.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que gracias a la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos se han ahorrado alrededor de 70 mil millones de pesos, respecto al 2024, a través de un esquema de contrataciones directas con fabricantes, subastas inversas y la revisión de contratos.

"La nueva compra de medicamentos o el esquema de compra de medicamentos que se hizo para 2025 y 2026 redujo el monto respecto a 2023-2024, que ya de por sí había reducido frente a años anteriores; y cómo la nueva compra de medicamentos que se está haciendo para el 2027-2028 todavía trae una reducción adicional, gracias a la manera en que se están licitando y adquiriendo los medicamentos", puntualizó en la conferencia matutina: Las mañaneras del pueblo.



