Detienen a vicealmirante implicado en huachicol fiscal

Septiembre 06 del 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta implicación con el huachicol fiscal.

 

