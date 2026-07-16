Detienen al exgobernador de BC, Ernesto Ruffo

México.- La Fiscalía General de la República informó vía redes sociales que "como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto Ruffo Appel, la cual fue cumplimentada en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSPC".



