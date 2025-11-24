Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer

México.- Cada 25 de noviembre, el mundo vuelve a poner el foco en una de las problemáticas más graves y persistentes: la violencia contra las mujeres. Aunque se han logrado avances importantes, millones de mujeres y niñas siguen enfrentando agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y digitales. Por ello, esta fecha busca no solo visibilizar la realidad, sino también exigir acciones firmes que permitan construir sociedades más seguras e igualitarias.