Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer

Noviembre 24 del 2025
El sacrificio de las hermanas Mirabal, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Cortesía
México.-  Cada 25 de noviembre, el mundo vuelve a poner el foco en una de las problemáticas más graves y persistentes: la violencia contra las mujeres. Aunque se han logrado avances importantes, millones de mujeres y niñas siguen enfrentando agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y digitales. Por ello, esta fecha busca no solo visibilizar la realidad, sino también exigir acciones firmes que permitan construir sociedades más seguras e igualitarias.

