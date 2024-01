Diputada Karina Del Río presentó iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos del estado de Chiapas

Debemos priorizar la preservación de las lenguas originarias como eje primordial para el desarrollo, el reconocimiento a los pueblos indígenas y como sujetos fundamentales de la cuarta transformación, señaló la diputada Karina Margarita del Río Zenteno.

Lo anterior, al participar en la máxima tribuna del Estado para exponer las razones de la iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos del estado de Chiapas.

Sostuvo que a 27 años de los Acuerdos de San Andrés aún sigue pendiente la Ley de Consulta Indígena y Afromexicana y la Ley de Derechos Lingüísticos del estado de Chiapas, objeto de esta participación.

El objetivo, reiteró la diputada por MORENA es que se cuente con una normativa para generar reconocimiento, protección, preservación y defensa de los Derechos lingüísticos. Aunado a ello, se pretende reconocer en esta ley la existencia de dos familias lingüísticas dentro del territorio chiapaneco que son el Maya y el Mixe-zoque de las cuales se derivan diversas agrupaciones lingüísticas.

La prioridad es fortalecer las lenguas originarias de nuestro estado y como consecuencia, al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura indígena, si bien las lenguas originarias tienen reconocimiento constitucional, lo cierto es que en la mayor parte de las instituciones es letra muerta. Cada día menos personas hablan las lenguas indígenas y están cayendo en el desuso, por esa razón, es importante y urgente, que el estado asuma su responsabilidad de salvaguardar la riqueza lingüística de Chiapas en México y en Chiapas.

La presencia de las lenguas indígenas en las instituciones públicas es indispensable para alcanzar la equidad en el acceso a los servicios del estado y para presentar el prestigio social de las lenguas originarias.

No podemos hablar de derechos de los pueblos indígenas -subrayó la legisladora por Bochil-, si no hemos avanzado en temas cruciales como las lenguas indígenas ante la procuración, impartición de Justicia, las lenguas indígenas y la educación, si aún seguimos con una educación desigual e inequitativa respecto al derecho a recibir todos los servicios de salud en las lenguas de los pueblos indígenas, el derecho de los pueblos indígenas a ser informados en los medios de comunicación en su propia lengua pero sobre todo, -dijo Del Río Zenteno- no se puede hablar de derechos de los pueblos indígenas, si el estado no reconoce los derechos humanos de los pueblos originarios de la cuarta transformación.