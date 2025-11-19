Ebrard anuncia récord de inversión extranjera

México.- Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informó que la Inversión Extranjera Directa llegará este año a 41 mil millones de dólares (mmdd), es decir, que creció 15 % en comparación con el año anterior.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Economía no solo destacó el incremento histórico de capitales del exterior hacia el país, sino que también confirmó que México será sede en 2028 del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC), una de las organizaciones económicas más relevantes del mundo.