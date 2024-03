Eduardo Ramírez pondera la labor de las mujeres emprendedoras

El senador con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió como invitado al foro "La ERA de las emprendedoras", a quienes les reconoció el esfuerzo que realizan para sacar adelante la economía de Chiapas.

Apuntó que la tarea que realizan no es fácil, porque implica tiempo y recursos que muchas veces tienen que obtener de créditos, pero que se ve recompensado por el orden en finanzas que caracteriza a las mujeres por naturaleza, el cual beneficia a sus familias y al estado.

Por ello, Eduardo Ramírez ponderó la política de inclusión que debe de predominar, donde las mujeres juegan un papel fundamental de unidad y disposición de trabajo.

"La política siempre genera competencia, pero la política también genera paz, genera un punto de encuentro, genera unidad. La buena política no debe generar odio, no debe generar resentimiento; la buena política genera unidad y las mujeres actúan de buena fe, hay que actuar con buena fe y si nos fallan, hay que seguir actuando con buena fe, no tenemos opción (...) Entonces yo les pido que hagamos una política de inclusión, de unidad y una política basada en la buena fe", apuntó.

En su oportunidad, la coordinadora estatal de "Mujeres emprendedoras de la nueva ERA", Ana Laura Romero Basurto, indicó que como senador, Eduardo Ramírez, fue un aliado de ellas y recordó que le abrió las puertas del Palacio Legislativo al emprendimiento de las mujeres.

Asimismo, las mujeres que formaron parte de este encuentro, destacaron el Primer Parlamento de las Mujeres Emprendedoras que gestionó Eduardo Ramírez como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, lo que les motivó a continuar con sus esfuerzos que cimientan la economía local.