Eduardo Ramírez recibe constancia que lo reconoce como gobernador electo de Chiapas

Eduardo Ramírez Aguilar recibió la Constancia de Mayoría y Validez que lo reconoce como el gobernador electo del estado de Chiapas, por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En este marco, Eduardo Ramírez expresó: "Para mí es un honor recibir esta constancia que me acredita como gobernador electo, para mí simboliza el sentimiento del pueblo de Chiapas. Espero estar a la altura de las circunstancias y que Chiapas viva los momentos de progreso de prosperidad que tanto anhela".

Tras el acto protocolario, acompañado por su esposa Sofía Espinoza y la mamá de Juan Pablo Montes de Oca(+), Eugenia Margarita Avendaño Borraz, dio un mensaje a las y los miles de ciudadanos que lo arroparon para festejar su triunfo contundente y legítimo.

"Con la ayuda de todas y todos aspiro a construir la paz, la fraternidad y el progreso de Chiapas, nuestra campaña fue basada en una palabra milenaria Jam Ach´Ulel, que significa abre tu conciencia y voy a seguir apelando a abrir la conciencia, la conciencia, porque con la conciencia vamos a comprender mejor todos nuestros actos, nuestros actos como personas, como seres humanos, que sentimos y que anhelamos", dijo.

El gobernador electo agregó que abrir la conciencia significa poder voltear a ver a las minorías, que exigen mejores derechos para su bienestar, por eso se comprometió a construir juntos una agenda prioritaria, para los más oprimidos y desposeídos que han construido una mejor calidad de vida con las bases de la Cuarta Transformación de México y de Chiapas, "hemos llevado a Chiapas a mejores destinos y queremos llevarlo por el sendero de un mejor desarrollo, por eso a nuestros hermanos indígenas les digo hoy: no les voy a fallar, voy a caminar con ustedes, vamos a trabajar con todos los pueblos originarios".

Allí, hizo un llamado a las y los diputados locales, federales, alcaldesas y alcaldes electos, a no quedarse estacionados,"hemos ganado una batalla, pero la principal batalla es entregarle buenas cuentas al pueblo que nos dio su confianza, ahí es donde vamos a ganar, para que podamos cumplirle a cabalidad. Y pedirles en una reflexión, que sumen a quienes fueron competidores y construir lo que he llamado el acuerdo de fraternidad política y social para Chiapas".

De igual forma, Eduardo Ramírez señaló que la nueva era de Chiapas tiene que ver con la incorporación de la cultura de paz que llevará a cada rincón, en cada comunidad, en cada barrio y en cada pueblo de nuestro estado, porque solamente con una cultura de paz, se logrará tener una mejor sociedad, una mejor tolerancia y una mejor inclusión.

Para finalizar, Ramírez Aguilar dijo que estará concentrado en hacer lo mejor para Chiapas, porque "siempre he dicho que lo importante no es cómo llegas, lo más importante es cómo te vas, y yo desde el día de hoy voy a empezar a construir mi salida, porque soy un hombre visionario, no estoy solamente en el presente, siempre veo al futuro y construyo escenarios para que las cosas sucedan en la vida del pueblo de Chiapas y esta no va a ser la excepción".