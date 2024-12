Eduardo Ramírez y Jorge Llaven refrendan trabajo conjunto por la paz de Chiapas.

Durante la entrega de nombramientos a nuevas y nuevos titulares de las fiscalías de Distrito, Materia, así como a las y los coordinadores y directores de las áreas que conforman la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, refrendaron su compromiso de trabajar en conjunto por la paz en Chiapas.

En su participación, el mandatario electo convocó a cerrar filas, a comportarse con honradez, empatía y humanismo, con base en el lema de la Fiscalía General del Estado de "Cero Impunidad". Además, manifestó que habrá respeto a la autonomía de la fiscalía pero es momento de trabajar en unidad por el bien de Chiapas.

"Es urgente y necesario llegar por nuevos bríos, y hay que trabajar de tiempo completo, estoy cierto de que ustedes van a hacer un gran trabajo, vamos a caminar juntos. Vamos a trabajar de la mano con Chiapas y sobre todo vamos a cambiarle el rostro a Chiapas", expresó.

En tanto, el fiscal general enfatizó que esta visita es motivo de compromiso y de atender la responsabilidad de procurar justicia de manera humana y cercana al pueblo, por lo que aseguró que se limpiarán todas las fiscalías de distrito y mandos ministeriales: "No más una fiscalía de ojos cerrados, de oídos sordos ni de puertas cerradas. Tenemos que escuchar las necesidades del pueblo, que es donde siempre vamos a tomar las mejores decisiones".

Resaltó que la negación es el primer problema para atender la procuración de justicia, y refirió que, aunque el desafío es grande, también es una ventana de oportunidad para que este gobierno próximo a iniciar, sea un parteaguas en el segundo piso de la Cuarta Transformación.

"Estamos llamados a trabajar con honestidad, honradez, dedicación y sensibilidad. No más excesos, no más abusos. Somos servidores públicos, que no se nos olvide. Empezamos este gran reto, esta confianza la tenemos que corresponder con resultados", concluyó.

Eduardo Ramírez Aguilar y Jorge Luis Llaven Abarca coincidieron en que entregarán lo mejor de sí para sacar adelante a Chiapas