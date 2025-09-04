EE.UU. declara terroristas a Los Choneros y Los Lobos en Ecuador

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Los Choneros y Los Lobos, dos de las principales bandas criminales de Ecuador, como organizaciones terroristas extranjeras por su participación en narcotráfico, asesinatos y otros delitos graves. Los Choneros, vinculados al Cartel de Sinaloa, operan desde la década de 1990 y controlan rutas de cocaína hacia Norteamérica, mientras que Los Lobos han actuado como sicarios y apoyan al Cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador.
La medida fue celebrada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien destacó que esta designación permitirá reforzar la lucha contra estos grupos. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., señaló que estas bandas no son narcotraficantes comunes, sino narcoterroristas que cometen actos violentos contra la población y utilizan Ecuador como país de tránsito para el tráfico de drogas.