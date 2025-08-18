El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha designado como Titular de la Unidad de Prestaciones Sociales a Iván Camacho Morales

.

El chiapaneco, tendrá a su cargo los proyectos sociales, culturales y deportivos dentro del instituto, así como los velatorios y las áreas de capacitación, es decir, todos los servicios y programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus derechohabientes más allá de la atención médica.





Sin duda, este nombramiento refrenda el voto de confianza que Zoé Robledo Aburto, Director General del IMSS, ha conferido a Camacho Morales desde hace ya cinco años.





Enhorabuena a Iván Camacho, que indudablemente desempeñará un rol fundamental para continuar fortaleciendo la transformación del IMSS.