"El Mayo" Zambada se declara culpable en Nueva York sin acuerdo de cooperación

.





Ismael "El Mayo" Zambada, histórico capo y cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York, tras la decisión de la Fiscalía de no solicitar la pena de muerte. Su abogado, Frank Pérez, aclaró que esta declaración no implica ningún acuerdo de cooperación con Estados Unidos, y que Zambada no revelará nombres de colaboradores ni políticos en México, Guatemala o Honduras. La confesión busca únicamente reconocer su responsabilidad, sin ampliar información más allá de la que ya consta en los juicios existentes.





Pérez también señaló que su cliente podría recibir cadena perpetua, pero espera que las condiciones de detención mejoren tras la confesión. Respecto a los sobornos a funcionarios y policías que Zambada admitió, el abogado explicó que esa información ya estaba documentada en los procesos judiciales y que su cliente no proporcionará datos adicionales, manteniendo el control sobre lo que declara.