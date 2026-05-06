El PRI está en el basurero de la historia: Montiel

México.- La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, reaccionó a la petición del líder del Partido Revolucionario institucional (PRI), Alejandro Moreno, para que Estados Unidos declaré a Morena como "organización terrorista".

En redes sociales, Montiel comentó que dicha solicitud está "disfrazada" de intervención extranjera. Agregó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) representa al entreguismo y a una campaña en contra de la soberanía nacional.