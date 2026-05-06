﻿﻿
SÍGUENOS

El PRI está en el basurero de la historia: Montiel

Mayo 06 del 2026
La dirigente nacional de Morena comentó que el PRI "representa al entreguismo". Cortesía
La dirigente nacional de Morena comentó que el PRI "representa al entreguismo". Cortesía

México.- La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, reaccionó a la petición del líder del Partido Revolucionario institucional (PRI), Alejandro Moreno, para que Estados Unidos declaré a Morena como "organización terrorista".

En redes sociales, Montiel comentó que dicha solicitud está "disfrazada" de intervención extranjera. Agregó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) representa al entreguismo y a una campaña en contra de la soberanía nacional.

﻿