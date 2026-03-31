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El sarampión va claramente a la baja

Marzo 31 del 2026
En el arranque de la jornada nacional se estableció una meta de 25 millones de vacunas aplicadas. Cortesía
En el arranque de la jornada nacional se estableció una meta de 25 millones de vacunas aplicadas. Cortesía

México.-  El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión ha permitido reducir la velocidad de transmisión del virus en todo el país, tras la aplicación de 17.2 millones de dosis en siete semanas.

Durante la presentación del informe sanitario, el funcionario subrayó que la vacuna es la medida "más eficiente, segura y efectiva" para contener el sarampión, tanto en México como a nivel mundial.

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