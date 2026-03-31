El sarampión va claramente a la baja

México.- El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión ha permitido reducir la velocidad de transmisión del virus en todo el país, tras la aplicación de 17.2 millones de dosis en siete semanas.

Durante la presentación del informe sanitario, el funcionario subrayó que la vacuna es la medida "más eficiente, segura y efectiva" para contener el sarampión, tanto en México como a nivel mundial.