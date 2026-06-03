Ellos tienen que aclarar sobre posibles visas quitadas

México.- Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema y cuestionó la acción del gobierno estadounidense.

"Salió una nota en ´Los Ángeles Times´, entiendo que ellos tienen que aclarar (...) ¿Qué intención con quitar la visa y hacerlo público? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda", comentó la presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.



