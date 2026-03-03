Emiten declaratoria constitucional de reforma laboral

México.- El Senado de la República realizó la declaratoria de reforma constitucional de la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral.

Durante la sesión ordinaria del martes, se realizó la declaratoria de la reforma que reducirá paulatinamente y hasta el 2030 la jornada laboral a sólo 40 horas a la semana; pero que no incluye la obligatoriedad de dos días de descanso semanal para millones de trabajadores.