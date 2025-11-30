México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la invitación a los mexicanos para que el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, celebren siete años de la Cuarta Transformación y recuerden que en México el pueblo manda, esto luego de felicitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó este domingo su nuevo libro titulado "Grandeza".

"Quiero invitarles, el próximo sábado 6 de diciembre, a que estemos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México, juntas y juntos una vez más diciendo: en México el pueblo manda, en México hay gobiernos que son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México y el único que lo puede decir es el propio pueblo de México, por eso decimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada", convocó desde Cuernavaca, Morelos, al encabezar la reapertura del Hospital General del Issste "Dr. Carlos Calero Elorduy".