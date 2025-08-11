México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en Morena hay mucha unidad pese a diferencias, además que el movimiento de la cuarta transformación “está muy cohesionado”.

En su conferencia mañanera de este 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se reunirá con los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, luego de sus escándalos por vacaciones lujosas y por la relación con Hernán Bermúdez, prófugo por su relación con el grupo delictivo de La Barredora.