En Morena no hay complicidades con nadie

México.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que en los comicios intermedios de 2027 el partido guinda tiene "posibilidades de que siga avanzando la transformación en el país" porque son diferentes a la oposición.

"No somos iguales. Que quede bien clarito, no tenemos absolutamente nada que ver con el PRIAN. Nada. Y el pueblo de México lo reconoce y lo sabe. Aquí en nuestro país ya no hay espacio para la impunidad y en nuestro movimiento no hay complicidades con nadie. Sean de Morena o no", resaltó.