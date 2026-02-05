En Morena no hay intocables, asegura Luisa Alcalde

México.- Luisa María Alcalde, líder nacional morenista, compartió en redes sociales un posicionamiento en el que afirma que "Morena no encubre ni protege a nadie", esto luego de la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y tres servidores públicos más del Ayuntamiento.

Por medio de un breve comunicado, la líder morenista detalló que el partido guinda se rige bajo una convicción del combate a la corrupción. "El combate a la corrupción es una política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin importar colores partidistas", escribió.