Encuestas sobre Reforma Electoral se aplicarán en octubre: Pablo Gómez

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, anunció que las encuestas para conocer la opinión ciudadana sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se realizarán en octubre de este año. Los resultados serán presentados en enero de 2026 y estarán acompañados de foros de diálogo, cuya sede será la Secretaría de Gobernación. El programa de estas conversaciones se dará a conocer próximamente, con el objetivo de facilitar la cobertura de medios nacionales e internacionales.





Gómez subrayó que el proceso busca colocar a la ciudadanía como protagonista central de la transformación política, dejando atrás "viejas formas de ejercer el poder" y fomentando un debate abierto y plural. Sheinbaum, por su parte, reiteró días atrás que la participación no debe limitarse a analistas o representantes de partidos, sino incluir a toda la población para construir una propuesta incluyente que presentará el próximo año.