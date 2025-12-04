﻿﻿
Entregan medalla especial del 10º aniversario

Diciembre 04 del 2025
El módulo especial estará abierto del 5 al 7 de diciembre para entregar la medalla de aniversario. Cortesía
La Carrera San Silvestre Tuxtla llega este 2025 a su décimo año y, para celebrar una década completa de tradición en la capital chiapaneca, el comité organizador anunció un reconocimiento único para los corredores que han participado en cada una de las nueve ediciones anteriores. Como muestra de agradecimiento a esa constancia, se entregará una medalla conmemorativa, pieza diseñada exclusivamente para quienes han sido parte fundamental de esta historia deportiva.




