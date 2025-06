Eric Trump lanza polémica declaración: "Si México atacara a EE.UU., sería decapitado en cuatro segundos"

Eric Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, generó controversia tras declarar en una entrevista con Fox News que, si México atacara a Estados Unidos, "sería decapitado en cuatro segundos". La afirmación surgió en el contexto de una conversación sobre el conflicto entre Israel e Irán, cuando el conductor Sean Hannity le preguntó cómo reaccionaría su padre ante un ataque con cohetes. Eric utilizó a México como ejemplo hipotético para ilustrar la respuesta militar estadounidense.





Aunque aclaró que su comentario no hacía referencia a una situación actual, Eric insistió en que "Estados Unidos no toleraría algo así" y que "ningún líder estadounidense lo permitiría", mucho menos su padre. Subrayó que Donald Trump no busca involucrarse en guerras, pero que, de ser necesario, actuaría con contundencia. "Si tiene que hacerlo, va a reventarles la cabeza", afirmó, en referencia a la política de defensa de su padre.