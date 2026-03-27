Esposa de César Duarte tiene dos causas penales

México.- Luego de que se diera a conocer sobre la detención en Estados Unidos de Bertha G. F., esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se informó que la afectada cuenta con dos causas penales pendientes en el estado de Chihuahua, una sería por robo y otra por peculado.

César Jáuregui Moreno, fiscal general en Chihuahua, afirmó este viernes que ya fueron notificados por la Fiscalía General de la República (FGR) acerca de la detención de Bertha G. F. en la ciudad de El Paso, Texas, esto con la intención de que se informara si tenía causas pendientes.