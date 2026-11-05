Esta mafia electoral no surgió con Taddei: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que —de acuerdo con una investigación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con fuentes abiertas— el grupo empresarial que componen los hermanos Hernández Casillas forma parte de una red de colusión de compras electorales que nació hace 27 años, se consolidó durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE) y está vinculada al partido político Somos.



