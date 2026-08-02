Estamos al rescate de la salud pública

Oaxaca.- En San Lorenzo Cacaotepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de obra del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Oaxaca —que contará con 530 camas, 57 especialidades médicas y equipamiento de última generación— y anunció la construcción de un nuevo Hospital del IMSS Bienestar, con lo que se creará la Ciudad Salud "Ñuu tata", y con ello se consolidará el Servicio Universal de Salud, como parte del rescate de la salud pública como un derecho del pueblo de México.



