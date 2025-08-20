Exabogada denuncia a Miguel Alfonso Meza

México.- El presidente de la organización Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, informó el martes 19 de agosto que fue denunciado por presunta violencia política de género por la jueza electa Silvia Delgado, quien ha sido señalada como exabogada del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Además, de acuerdo con el activista, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua inició una investigación de 848 páginas en su contra y solicitó a Meta, a TikTok, al SAT y a su compañía telefónica (que prefiere no mencionar abiertamente) la entrega de sus datos personales.