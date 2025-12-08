Examen estatal reúne a más de 40 aspirantes

La Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD) concluyó el ciclo anual con el Examen Estatal de Grados 2025, que reunió a estudiantes de distintos municipios para alcanzar cintas negras de primero, segundo y cuarto Dan. El acto, organizado por el Instituto Olímpico Internacional (IOI) y encabezado por el profesor Williams de León Molina, representó el cierre académico y competitivo de un año de crecimiento para esta disciplina en la entidad.











