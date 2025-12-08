﻿﻿
Examen estatal reúne a más de 40 aspirantes

Diciembre 08 del 2025
El examen estatal comenzó con la presentación de los sinodales. Cortesía
La Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD) concluyó el ciclo anual con el Examen Estatal de Grados 2025, que reunió a estudiantes de distintos municipios para alcanzar cintas negras de primero, segundo y cuarto Dan. El acto, organizado por el Instituto Olímpico Internacional (IOI) y encabezado por el profesor Williams de León Molina, representó el cierre académico y competitivo de un año de crecimiento para esta disciplina en la entidad.




