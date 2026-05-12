Exhiben crisis de salud en EUA por consumo de drogas

México.- Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, exhibió que Estados Unidos tiene un problema de salud pública al reconocer que 73.6 millones de estadounidenses, 25.5 % de su población, han consumido drogas ilícitas, mientras que solo 3.8 millones de mexicanos consumieron drogas en el último año.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este reconocimiento es parte del diálogo entre ambos países para atender las causas del consumo de drogas de manera integral a través de campañas. Por otro lado, dijo, el gobierno estadounidense reconoció la importancia de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.