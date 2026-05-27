Exigen a Segob pasar del discurso a las respuestas

México.- Minutos antes de ingresar a la mesa de justicia en la Secretaría de Gobernación (Segob), la secretaria general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Yenny López, advirtió que el gobierno federal mantiene abiertos pendientes de justicia derivados de la represión contra el movimiento magisterial y social en Oaxaca, al tiempo que cuestionó que las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, sobre avances y soluciones "no corresponden con la realidad".