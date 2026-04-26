﻿﻿
SÍGUENOS

Exigen políticas públicas que protejan salud emocional

Abril 26 del 2026
Se recordó el lamentable hecho en la zona arqueológica que derivó en muertes. Cortesía
Se recordó el lamentable hecho en la zona arqueológica que derivó en muertes. Cortesía

México.-  Tras el ataque armado que ocurrió en Teotihuacán, un feminicidio registrado en la Ciudad de México y el asesinato de dos maestras en Michoacán, la Iglesia católica exigió implementar políticas públicas que protejan la vida, a la familia y la salud emocional de sus integrantes.

"Cuando se promueven iniciativas que cuidan la vida desde su inicio hasta su término natural, y que acompañan a la familia en su misión formativa, se favorece la prevención de la violencia, se fortalecen los vínculos y se siembra una cultura del cuidado que alcanza a toda la sociedad", señaló.

﻿