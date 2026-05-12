Explosión de auto en Tecámac fue trabajo de CIA

México.- CNN afirmó que la operación hecha por agentes de la CIA en Chihuahua es una de muchas que realiza en México, según el medio, en marzo durante la explosión de una camioneta al salir del AIFA fue un operativo facilitado por agentes contra integrantes de un cártel.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch rechazó la versión difundida de CNN y afirmó que la cooperación con Estados Unidos existe, pero se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida.