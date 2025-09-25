﻿﻿
Exponen en Nueva York piezas arqueológicas recuperadas

Septiembre 25 del 2025
Son piezas que representan parte del patrimonio cultural y milenario de México. Cortesía
México.-  El Consulado de México en Nueva York, Estados Unidos, informó que se realizó una presentación oficial de 26 piezas arqueológicas recuperadas, entre las que se encuentran la escultura de la Serpiente Emplumada, Madona con Niño, entre otras.

 

