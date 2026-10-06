Expulsan del partido a alcalde de Suchiapa

CdMx.- Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó que expulsaron del partido al alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, luego de que fuera detenido como parte de la Operación Enjambre en la entidad el pasado sábado 3 de octubre.

"La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado, entonces revisamos si tiene alguna militancia con nosotros y si es el caso expulsamos a la persona", aseguró la morenista durante su conferencia de prensa.



