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Expulsan del partido a alcalde de Suchiapa

Octubre 06 del 2026
Ariadna Montiel afirmó que Morena sanciona a sus integrantes y confirmó que se crea una lista para impedir nuevas candidaturas de personas penalizadas. Cortesía
Ariadna Montiel afirmó que Morena sanciona a sus integrantes y confirmó que se crea una lista para impedir nuevas candidaturas de personas penalizadas. Cortesía

CdMx.- Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó que expulsaron del partido al alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, luego de que fuera detenido como parte de la Operación Enjambre en la entidad el pasado sábado 3 de octubre.

"La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado, entonces revisamos si tiene alguna militancia con nosotros y si es el caso expulsamos a la persona", aseguró la morenista durante su conferencia de prensa.


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